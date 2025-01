Kas jauns hokejā? Arī hokejā latviešiem patīk domāt… vēlmju kategorijās

Jau pāris reižu esmu rakstījis par kāda latviešu hokeja funkcionāra sajūsmu pēc bronzas medaļām Tamperē: “Jāni! Nu cik no šiem varoņiem rudenī spēlēs NHL?” 2023. gada rudenī papildinājuma nebija, bet mana atbilde toreiz: “Varbūt no jauna viens – Balinskis!” Pēc tam, kad Latvijas juniori Otavā uzvarēja kanādiešus, sajūsma situsi jaunu vilni – Ēriks Mateiko un Linards Feldbergs jau nu esot droši NHL spēlētāji, tāpat arī Olivers Mūrnieks un Bruno Osmanis, kā arī vismaz viens pirmā pāra aizsargs – Darels Uļjanskis. Ja šāda prognoze piepildīsies, tad Latvijas vārds atkal būs ierakstāms Ginesa rekordu grāmatā: Kanādā rēķina, ka no apmēram 14 000, kas trenējas hokejā, viens spēlēs NHL; Latvijā ar hokeju kopā nodarbojas nepilni astoņi tūkstoši (7864), no tiem junioru mazāk par četriem tūkstošiem (3761). Es, protams, gribētu, lai viņi visi (3761) vai vismaz pieci no šīs U-20 izlases spēlētu NHL. Diemžēl skarbā dzīves proza neļauj man domāt tikai vēlmju kategorijās.