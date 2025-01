Video Jakovičs rezultatīvs pret "Real", Kurucam zaudējums pret "Barcelona"

Latvietis šajā duelī spēlēja 34 minūtes un 53 sekundes, realizēja vienīgo divpunktu metienu un vienu no diviem soda metieniem, netrāpīja grozā visus četrus tālmetienus, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pieļāva piecas kļūdas, pārtvēra divas bumbas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes, dalīja trešo labāko +/- rādītāju komandā (+3) un iekrāja septiņus efektivitātes koeficienta punktus.

Jakovičs 20 minūtēs un 45 sekundēs realizēja vienu no četriem divpunktu metieniem, trīs no astoņiem tālmetieniem un visus trīs soda metienus, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva divas rezultatīvas piespēles, vienreiz kļūdījās, pārtvēra vienu bumbu, vienreiz pārkāpa noteikumus un izprovocēja trīs piezīmes. No laukumā bijušajiem viesu basketbolistiem Jakovičam bija trešais labākais +/- rādītājs (-3) un dalīta otra labākā efektivitāte (9).