Video Laksai rezultatīva spēle un panākums Eirolīgā

Laksa spēlēja 31 minūti un 27 sekundes un realizēja trīs no septiņiem divu punktu metieniem, divus no deviņiem tālmetieniem un vienu soda metienu. Viņa arī izcēlās statistikā ar vienu atlēkušo bumbu, trīs rezultatīvām piespēlēm, divām piezīmēm, vienu pārtvertu bumbu un noslēdza maču ar +/- rādītāju +10 un efektivitātes koeficientu septiņi.

Mājinieces no zaudējuma neglāba Kariatas Diabī 19 gūtie punkti.

Vītola mājinieču rindās laukumā pavadītajās 21 minūtē un 14 sekundēs realizēja divus no četriem divu punktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, gūstot astoņus punktus. Viņas kontā arī sešas bumbas zem groziem, divas rezultatīvas piespēles, viena kļūda, divi bloķēti metieni, iekrājot +/- rādītāju -6 un efektivitātes koeficientu deviņi.