RFS futbolisti sezonu UEFA Eiropas līgā noslēdz ar zaudējumu

Spēles sākumā "Dynamo" futbolistiem bija nospiedošs pārsvars bumbas kontrolē un 21.minūtē viņi to ieraidīja vārtos. Tiesa, aizmugures situācijas dēļ rezultāts palika nemainīgs.

Otrā puslaika sākumā tikko kā uz maiņu nākušajam Sedrikam Kuadio bija iespēja iegūt vadību rīdziniekiem, tomēr kotdivuārietis no tuvas distances sita bumbu garām cietoksnim. Puslaika vidū Savaļnieks ar soda sitienu raidīja bumbu vārtu virzienā, taču arī šo raidījumu Neščerets atvairīja.

Spēles 76.minūtē rīdzinieki neizraidīja bumbu ārā no soda laukuma, un to no 11 metriem vārtos trieca Oleksandrs Pihaļonoks, kurš panāca 1:0 Ukrainas kluba labā.