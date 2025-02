Dončiča tēvs: Noslēpumainība un liekulība sāpina

Lukas tēvs Saša Dončičs sarunā ar "Arena Sport Slovenia" pauda kritiku "Mavericks" kluba vadībai. "Saprotu, ka pienāk brīdis, kad rodas domstarpības. Tev nepatīk viens vai otrs spēlētājs – viss kārtībā, to es saprotu," teica tēvs.

"Šī noslēpumainība un, manuprāt, no dažu cilvēku puses varbūt pat liekulība mani personīgi sāpina. Jo es domāju, ka Luka to nav to pelnījis," uzsvēra Saša Dončičs.