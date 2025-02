Graudiņas/Samoilovas jaunajam trenerim bijuši ekonomiski izdevīgāki piedāvājumi

Spānijas sieviešu izlases galvenais treneris Vuds bija no 2010. līdz 2019.gadam, no 2016. līdz 2017.gadam vadot arī Austrijas izlasi, no 2018. līdz 2020.gadam viņš trenēja Nīderlandes pāri Marlēna van Jersela/Džoja Stube, bet no 2020. līdz 2024.gadam bija Šveices vīriešu izlases galvenais treneris.