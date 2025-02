Paziņots Latvijas izlases sastāvs mačam pret Eiropas čempioni Spāniju

Pēc četrām spēļu kārtām Latvijas vienība ar četrām uzvarām ir pirmā C grupā, un vēl viens panākums tai garantēs uzvaru grupā. Neatkarīgi no turnīra iznākuma Latvijai kā rīkotājvalstij ir garantēta vieta šī gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Pa divām uzvarām ir Beļģijai un Spānijai, bet Slovākija ir zaudējusi visās četrās cīņās.

Zināmas jau 11 izlases, kas kvalificējušās Eiropas čempionātam - rīkotājvalstu komandas Latvija, Somija, Polija un Kipra, kā arī vienības, kas kvalifikācijas turnīra pirmajās čētrās kārtās nodrošinājušas vietu labāko komandu trijniekā: Slovēnija, un Izraēla no A grupas, Itālija un Turcija no B grupas, Spānija no C grupas, Serbija no G grupas un Lietuva un H grupas. Pēdējās 13 finālturnīra dalībnieces noskaidrosies februāra beigās, kad tiks izspēlētas kvalifikācijas turnīra piektās un sestās kārtas spēles.