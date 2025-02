Mbapē gūst "hat-trick" un ieved "Real" astotdaļfinālā

98.minūtē Raiens Flamingo no tuva attāluma raidīja Turnīra kluba vārtos pie viņa soda laukumā atlēkušo bumbu, panākot 3:1.

Vietu astotdaļfinālā pēc grupas turnīra garantēja angļu "Liverpool", Londonas "Arsenal" un Birmingemas "Aston Villa", spāņu "Barcelona" un Madrides "Atletico", Milānas "Inter" no Itālijas, vācu Leverkūzenes "Bayer" un "Lille" no Francijas, bet otrdien viņām pievienojās "Club Brugge" no Beļģijas, Minhenes "Bayern", Lisabonas "Benfica" un Nīderlandes vienība Roterdamas "Feyenoord".