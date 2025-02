Foto Mārupes novada sporta izcilības godinātas svinīgā apbalvošanas ceremonijā

Agnese Rozīte ir izcila iejādes meistare, kura kopā ar parasportistu Rihardu Snikus un zirgu "King of the Dance" no Tīraines staļļiem 2024.gada Vasaras paraolimpiskajās spēlēs Parīzē izcīnīja divas zeltas medaļas - individuālajā disciplīnā un brīvā stila paraiejādes disciplīnā. Rozīte sekmējusi savas komandas panākumus arī CPEDI3***Trīs zvaigžņu sacensībās paraiejādē Beļģijā, kur izcīnītas uzvaras komandu testā, individuālajā