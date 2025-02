Foto Olimpietim Ģērmanim un ultratriatlonistei Špatei pirmās uzvaras Rankas Kartonfabrikas 100 km distancē

Apsveicamu stabilitāti turpināja rādīt MTB sacensībās savā vecuma grupā uzvaras izcīnošais Mārtiņš Puriņš no “DAKO Ziemeļvidzeme”, kuram trešo gadu pēc kārtas trešā vieta un kurš ir vienīgais trīs reizes ticis trijniekā pašā garākajā distancē. Iepriekš sesto un piekto vietu ieguvušais Dāvis Ende, kurš ir jaunākais dalībnieks 100km, šogad finišēja ceturtajā vietā, saņemot par to specbalvu no “Grantiņi-1’”. Piektajā vietā finišēja labākais vecākās grupas pārstāvis un ikgadējais dalībnieks Uldis Lapsa, aiz kura netālu finišā ieradās arī vecuma grupas biedrs Aldis Šuriņš.