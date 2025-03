Golfs Latvijā pērn piesaistījis gandrīz tūkstoš jaunu spēlētāju

Golfa spēli Latvijas laukumos var izbaudīt, šķiroties vien no dažiem eiro par treniņlaukuma bumbiņu un nūju nomu. To var spēlēt dažādos formātos – viens pats, sacensībās, ģimenes lokā, vai vienkārši uzlabojot veselību un krājot soļus pastaigā pa laukumu. "Daudzās stigmas un stereotipi par un ap golfu patiesībā būtu jāgāž pilnīgi kājām gaisā. Mums ir daudz piemēru un argumentu, kas ļauj golfu saukt par vienu no iekļaujošākajiem sporta veidiem. To var spēlēt cilvēki visplašākajā vecuma diapazonā. Golfu spēlēt var arī ļoti ekonomiski. Golfs var kalpot kā instruments plašam katra indivīda mērķu lokam – uzlabot veselību, socializēties, atrasties dabā un svaigā gaisā, sacensties, izmantot kā instrumentu personīgajai izaugsmei. Golfs kā neviens cits sporta veids ir pielāgojam katram spēlētājam," skaidro Trēgers.