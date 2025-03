Video "Panthers" bez Balinska pārtrauc "Lightning" un Girgensona uzvaru sēriju

Girgensons šajā mačā uz ledus pavadīja 10 minūtes un 25 sekundes, kuru laikā pielietoja divus spēka paņēmienus, divreiz nopelnīja komandai vairākumu, vienu reizi meta pa vārtiem, uzvarēja vienā no trīs iemetieniem un iekrāja neitrālu lietderības koeficientu.

"Panthers" komandai abus vārtus otrajā periodā guva Aleksanders Barkovs. Vispirms trešdaļas vidū somu uzbrucējs uzbrukuma zonā atņēma pretiniekiem ripu un no distances to raidīja vārtos. Pēc sešām minūtēm viņš vairākumā saņēma ripu zonas vidū un pēc pagriešanās meta to tīklā, šajā vārtu guvumā uz ledus atrodoties arī Girgensonam.