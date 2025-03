Video Šiliņa "slam dunk" triumfē Spānijas čempionāta nedēļas Top 10 apskatā

12 minūtēs un 52 sekundēs Šiliņš laukumā realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem, gūstot sešus punktus, bet netrāpīja grozā nevienu no trim soda metieniem.

Šiliņa komandas biedrs Ingus Jakovičs 15 minūtēs un 48 sekundēs laukumā guva divus punktus, realizējot divus no trim soda metieniem, bet grozā netrāpīja vienīgo divpunktu metienu un trīs tālmetienus.

Pretinieku sastāvā Šteinbergs 16 minūtēs un 34 sekundēs laukumā realizēja četrus no septiņiem divpunktu metieniem, divus no trim tālmetieniem un divus no trim soda metieniem, kopumā iekrājot 16 punktus.