Garijs Rožkalns – no Biķernieku trases līdz Lemānai

Šajā posmā, ko klātienē apmeklē ap 200 000 skatītāju un ko translē kanāls "Eurosport" (sacensības noskatās ap 10 miljoniem skatītāju), katru gadu piedalās ap 50 – 60 komandām no visas pasaules. Komandām un sportistiem jāaizvada 24 stundu sacīkstes, kur katrā komandā ir no trīs līdz četriem braucējiem. Rožkalna "PMS99 Yam Service" komanda startēs "Superbike" ieskaitē, kas nozīmē to, ka komandā drīkstēs būt tikai trīs braucēji. Sacensību formāts paredz, ka apmēram ik pēc stundas sportistiem jādodas boksos, lai samainītu riepas, ielietu degvielu un veiktu braucēja nomaiņu. Katram braucējam, kuri šajā trasē taisnēs spēs attīstīt 300 km/h lielu ātrumu, sacensību laikā paredzēti astoņi braucieni.