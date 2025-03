Foto un video "Grobiņa" rezultatīvā futbola virslīgas mačā uzveic "Daugavpili"

Bīstamiem vārtu gūšanas momentiem trūcīgā pirmajā puslaikā 41.minūtē pēc Šunsukes Murakami reida pa labo laukuma pusi un piespēles no soda laukuma labās puses bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī ar kāju raidīja Moameds Konē - 1:0 "Daugavpils" labā.

56.minūtē mājinieki rezultātu izlīdzināja, no soda laukuma vidus bumbu vārtos raidot Devidam Dobrecovam - 1:1.

64.minūtē Oļģerds Raščevskis laukuma labajā malā atņēma bumbu pretiniekam, padriblēja gandrīz līdz laukuma gala līnijai un piespēlēja soda laukuma vidū, no kurienes Ali Sabets raidīja bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī, izvirzot vadībā mājiniekus - 2:1.

84.minūtē pēc stūra sitiena izpildes bumba atlēca uz mājinieku soda laukuma līniju, no kurienes ar bumbas raidījumu vārtu labajā apakšējā stūrī neizšķirtu panāca Tatī Čibandā.

88.minūtē pēc stūra sitiena izpildes no labās puses bumba vārtu priekšā atlēca pie Sabeta, kurš guva savus otros vārtus spēlē, izvirzot mājiniekus vadībā ar 3:2. Rezultatīva piespēle tika ieskaitīta Pjē Lokolē.

Mājinieku vārtsargs vēl mača kompensācijas laika pirmajā minūtē glāba komandu no vārtu zaudējuma, tverot no viņa kreisajā apakšējā stūrī no brīvsitiena raidīto bumbu.