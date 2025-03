Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: "Jelgava" bija tuvu pirmajam pārsteigumam

"Riga FC" pret FK "Auda". Līdz pagājušās sezonas pēdējās kārtas spēlei FK "Auda" nebija atņēmis "rīdziniekiem" nevienu punktu un spēlēs ar "Riga FC" nebija guvis kaut vienus vārtus. Pagājušajā sezonā "Auda" pirmo reizi uzvarēja RFS un pirmo reizi atņēma punktus "Riga FC" - 2:2 pēdējās kārtas spēlē. Toreiz "Auda" panāca neizšķirtu 88. minūtē. Tagad – atkal 2:2 un šoreiz "Auda" panāca neizšķirtu 81. minūtē. Tā acīmredzot nebija nejaušība, ka 2024. gada sezonā "Auda" bija viena no trim komandām (vēl arī RFS un "Riga FC"), kas guva visvairāk vārtu spēļu pēdējās 15 minūtēs (plus kompensācijas laiks) – pa 19, taču "Audai" tie bija vēl arī gandrīz 30 procenti no visiem gūtajiem vārtiem.