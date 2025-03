Video Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Kad centrālās ir gandrīz visas spēles...

​Trīs no piecām Latvijas "Tonybet" futbola virslīgas 3. kārtas spēlēm beidzās ar vienas komandas minimālu uzvaru, viena – neizšķirti, un tikai vienā uzvarētāju pārsvars bija trīs vārti. Kura no tām bija centrālā kārtas spēle? Pirms 3. kārtas par tādu gribējās likt tieši to, kurā viena no komandām uzvarēja ar triju vārtu pārsvaru, savukārt pāris spēlēs, kurās vienai komandai bija minimāls pārsvars, viss varēja būt pilnīgi citādāk...