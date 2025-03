Ķekavas leģendu rogainings atklājis jauno sezonu ar punktu rekordu

4h ISOSTAR distancē pāri par 80 komandu vidū Mārtiņam Ozoliņam un Jānim Ķemeram no "Riga adventure team" ar 117 punktiem pietika uzvarai, par trim punktiem apsteidzot tuvākos sekotājus – gan "WELLMAN" (Valters Veiss, Artūrs Kančs) un labāko MIX komandu Kokorēviču ģimeni no Valmieras (B&Co Koko team) – Edgaru un Inesi. Turpinājumā bija ļoti blīvi rezultāti, jo otro un desmito vietu šķīra tikai pieci punkti.

Neskatoties uz to, ka pārtērēja četras ar pusi minūtes un līdz ar to šķīrās no pieciem punktiem, 2h TVNET distancē, kur sacentās vairāk nekā 50 komandas, ar 75 punktiem uzvarēja orientieristi no Jelgavas Salvis un Ilona Daģi. 72 punkti uzvaru MIX grupā deva Kārlim un Dainai Stonkām (Ā komanda), par vienu punktu apsteidzot ne tikai jaunā sastāvā, bet arī ar divu valstu pārstāvniecību nokomplektēto pagājušā gada uzvarētāju komandu "Sakas one", kur ar lietuvieti Vladu Kutiavinasu kopā startēja Jānis Zeltiņš.