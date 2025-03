Foto Mārupē atklāta Baltijā unikāla basketbola treniņu zāle

Dr.Dish CT+ piespēļu mašīnai ir pieejama arī mobilā lietotne, kurā automātiski saglabājas treniņu statistika un izmesto metienu skaits no dažādām pozīcijām, tādējādi palīdzot sekot līdzi progresam nedēļas, mēneša un gada griezumā. Tāpat lietotnē pieejami video treniņi un pamācības, ko izstrādājuši treneri no pasaulē labākajām basketbola līgām. Turklāt zālē ir ierīkota speciāla sporta grīda, kas ir īpaši saudzīga kāju locītavām, un spēka treniņu zona, kurā iespējams veikt dažādus ķermeni un muskuļus nostiprinošus vingrinājumus. Šie apstākļi ir īpaši piemēroti basketbolistiem, kuri gatavojas sezonai vasaras mēnešos vai sezonas laikā, kā daļa no treniņu plāna.