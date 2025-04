Video Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: "Riga FC" rada vēl vienu intrigu

Centības un spara atspēlēties netrūka, bet ar to bija par maz. Vai virs galvenā trenera Adriana Guļas galvas jau ir savilkušies melni mākoņi? Iespējams, ka daudz būs atkarīgs no nākamās spēles Liepājā, iespējams, ka daudz izšķirs pirmā riņķa pēdējā spēlē ar RFS, iespējams... Mēs nevaram zināt, kas un kāpēc ir iespējams, taču zinām, ka iespējams ir viss... Šāds sākums – 5 punkti 4 spēlēs un tikai viena uzvara – neapmierinātu kluba (turklāt vēl viena no favorītiem) vadību nevienā valstī un nevienā līgā.