Blumbergam deviņi punkti uzvarētā Turcijas čempionāta spēlē

Blumbergs spēlēja 14 minūtes un 59 sekundes un realizēja divus no diviem divu punktu metieniem, vienu no trijiem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, iekrāja divas pārtvertas bumbas, izprovocēja divas piezīmes un noslēdza maču ar +/- rādītāju +18 un efektivitātes koeficientu 11.