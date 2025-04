Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Uzmini kārtas spēli!

Šoreiz izcelšu tikai jaunos pašmāju spēlētājus – 18 gadus veco daugavpiliešu pussargu Ņikitu Barkovski, kurš virslīgā debitēja vēl 16 gadu vecumā un aizvada pagaidām savu labāko sezonu, FK "Metta" 21 gadu veco vārtsargu Ņikitu Parfjonovu, kurš virslīgā debitēja vēl 2021. gadā, taču līdz šai sezonai tajā kopā bija piedalījies tikai 15 spēlēs (13 no tām – divās iepriekšējās sezonās), FK "Metta" 18 gadus veco pussargu Rūdolfu Kļavinski, kurš tikai šosezon debitēja virslīgā un vārti spēlē ar RFS viņam ir pirmie virslīgā. Vēl izcelšu 22 gadus veco Jelgavas komandas pussargu Kristeru Penkevicu. Viņš vairs nav 21 gadu vecs un it kā neietilpst "vecuma rāmjos" starp pašmāju jaunajām sejām, viņš virslīgā debitēja savas dzimtās pilsētas Tukuma komandā vēl 2020. gada sezonā (22 spēles 17 gadu vecumā), viņš jau paspēja sevi apliecināt Valmieras komandā (kļuva arī par Latvijas čempionu), taču smaga savainojuma dēl izlaida visu 2023. gada sezonu un šosezon Valmieras komandā viņam jau būtu bijusi daudz svarīgāka loma nekā iepriekš, taču Valmieras komandas virslīgā šosezon diemžēl nav. Nonākšana Jelgavas komandā talantīgajam pussargam ir laba ar to, ka viņam šeit būs liels spēles laika un līdz ar to iespēja atgūt iekavēto, lai pievērstu sev arī spēcīgāko klubu interesi (šosezon, piemēram, Penkevics piedalījās visās piecās spēlēs, četrās no tām spēlēja visu laiku un mačā ar "Super Nova" guva komandas otros vārtus). Pagājušās sezonas Nākotnes jeb 1. līgas labākais vārtu guvējs 20 gadus vecais Ruslans Deružinskis no "Super Nova" Jelgavā nodemonstrēja savu prasmi gūt vārtus un tie viņam jau ir trešie vārti šosezon virslīgā. Teicamu piespēli Deružinskis saņēma no sava vienaudža Ralfa Šitjakova.