Latvijas hokejisti Rīgā aizvadīs pirmo no divām pārbaudes spēlēm ar Somiju

Mačs "Xiaomi arēnā" sāksies plkst.19.30, tiešraidē to translējot televīzijas kanālam TV6.

Somijas izlases sastāvā ir iekļauti 12 hokejisti no Somijas čempionāta, deviņi - no Zviedrijas Hokeja līgas (SHL) un trīs no Šveices augstākās līgas (NLA) klubiem, kā arī Hanness Bjerninens, kurš 2022.gada olimpisko spēļu finālā Somijas izlases labā guva uzvaras vārtus.