Video Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Virslīgas 7. kārta – bez pārsteigumiem

Jaunās sejas

Vairāki jaunie spēlētāji aizvadīja labas spēles, bet tā, lai kādu īpaši izceltu... Var atkal paslavēt FK “Metta” vārtsargu, bet šoreiz tas ir Ņikita Parfjonovs. No virslīgas jaunajiem ārzemniekiem augstu novērtējumu izpelnījās “Super Nova” 20 gadus vecais senegālietis Jamidu Kantē (pussargs, aizsargs – atkarībā no situācijas), kurš ir viens no trim Dubajas komandas “Super Falcons FC” spēlētājiem, kuri šosezon iekļāvušies “Super Nova” rindās (vēl arī Adbulajs Gejē un Muhameds Dions, no šā kluba bija arī Rostans Ndžiki, kurš virslīgā arī debitēja “Super Nova” komandā, bet pagājušajā sezonā spēlēja RFS rindās un tagad ir atgriezies spāņu kluba “Leganes” B sastāvā).