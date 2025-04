FOTO Ar olimpiešu Samoilova un Aparjodes startu aizvadīts "Rīgas pavasara leģendu rogainings" Jaunciemā

Viens no spēcīgākajiem šķēršļu skrējējiem savā vecuma grupā Gatis Čirka kopā ar Arni Grasi (Citādie) šoreiz par pozīciju augstāk un trijniekā absolūtajā vērtējumā, iegūstot 179 punktus un par diviem apsteidzot labāko MIX jeb jaukto komandu “Bebri nesnauž”, kas pilnībā bija nomainījuši sastāvu, šoreiz startējot Aigaram Šuvcānam un Kristīnei Slikšānei, un kuri iekļāvās laikā atšķirībā no “Brunaviešiem” (Guntras Žilinskis, savulaik “Stirnu bukos” Skolu čempionātā uzvarējusī Viktorija Bogdanova), kuri nopelnīja par punktu vairāk (178), bet šķīrās no 8 punktiem par nedaudz vairāk kā 7 minūšu laika pārtēriņu.