Video Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Favorīti sastājas pirmajā trijniekā. Uz cik ilgu laiku?

Ir video no kameras aiz vārtiem, kur redzams, ka bumba – visdrīzāk – nebija pilnībā šķērsojusi vārtu līniju, kaut gan arī tur tikai stopkadrā to var vairāk vai mazāk labi redzēt, bet noteikti nevar redzēt arī to, ka bumba bija pāri vārtu līnijai. Kā tiesneša asistents no tās vietas, kur viņš atradās, varēja tik labi redzēt, ka bumba noteikti pilnībā bija pāri vārtu līnijai? Jautājums bez atbildes. "Super Nova" arī čempioniem izrādīja cenīgu pretestību un pāris reizes glābt vārtus nācās arī RFS vārtsargam Sergejam Vilkovam (īpaši pēc Rīugas Nakamuras sitiena no vārtsarga laukuma līnijas).