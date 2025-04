Latvijā atkal lidos pasaulē labākie "slam dunk" meistari

"Slam dunk" jeb bumbas triekšana grozā no augšas ir viens no basketbola elementiem, kas klasiskas spēles laikā tiek pavadīts ar ovāciju vētru. "Kings of Air" šo elementu izceļ pārākajā pakāpē, ļaujot baudīt trikus, ko citur neredzēsi. Tas ir gaisīgs šovs, kurā piedalās visi - gan skatītāji, gan žūrija – slaveni basketbolisti, gan mūziķi, dejotāji, vadītāji.