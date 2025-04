"Barcelona" fanu mīlulis Ščensnijs zaudējis cīņu ar atkarību: Nesekojiet manam piemēram

"Barcelona" līdzjutēji bieži skandē saukli "Szczesny fumador" (smēķētājs Ščensnijs). Polijas futbolists neslēpj savu atkarību un ir gatavs par to runāt publiski.

"Runājot par smēķēšanu, lūdzu, nesekojiet man un nedariet to! Esmu zaudējis šo cīņu," atzina Polijas sporta zvaigzne.

"Būdams ļoti jauns, es izveidoju ieradumu, kas man ir ļoti negatīvs, – un es to apzinos. Es vienkārši zaudēju cīņā pret to. Tāpēc nedariet to, ko es darīju."