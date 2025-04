Uģim Jocim jauns trases rekords 10 kilometru skrējienā apkārt Cēsīm

Vīriešiem 10km pārliecinošu uzvaru ar divu minūšu pārsvaru svinēja Uģis Jocis, kurš pērn nepiedalījās, šķiroties no rekordista goda, kuru uz vienu gadu ieņēma Dmitrijs Serjogins, bet šogad to atguva, kā pirmajam reljefoto 10km trasi “Apkārt Cēsīm” veicot ātrāk par 31 minūti – 30:44. Līdz ar to daudzkārtējs Latvijas čempions no Kuldīgas papildu uzvarētāja 250 eur saņēma arī 100 eur par rekordu. Tagad Jocim un Serjoginam ir pa divām uzvarām.