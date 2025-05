Video "Nedari muļķības un bērnam kaunu." LBS publicē negatīvu piemēru video

Bērniem, kas piedzīvo šādu negatīvu uzvedību no vecāku puses, bieži attīstās šaubas, ka viņi nespēs piepildīt vecāku cerības. Tas nākotnē var izraisīt zemu pašvērtējumu.

"Strādājot ar jaunajiem sportistiem, esmu novērojis, ka viena no biežākajām problēmām ir zema pārliecība par savām spējām. Lielā mērā tas ir atkarīgs no tā, kāda verbālā un neverbālā atgriezeniskā saite tiek sniegta sportistam pēc pieļautas kļūdas. Jaunajam sportistam pēc iespējas ātrāk jāsaprot, ka kļūdas ir daļa no izaugsmes procesa – tās sniedz vērtīgu informāciju par pilnveides iespējām," uzsver Astafičevs.