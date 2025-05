Grobiņā notiks viens no šīs vasaras iespaidīgākajiem moto pasākumiem.

Diena sāksies no plkst. 10.00 ar spēkratu pulcēšanos un izstādi Grobiņas stadionā, kur ikvienam interesentam būs iespēja apskatīt dažādus motociklus un satikt to īpašniekus. Plkst. 12.00 no stadiona motociklisti dosies Lielās ielas virzienā parādes braucienā, kur dzinēju dunošām skaņām iezīmēs šova oficiālo sākumu.