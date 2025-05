Latvijas hokeja izlase sāks cīņu 2025. gada pasaules čempionātā

Tāpat redzēsim desmit sezonas NHL pavadījušo Pjēru-Eduāru Belmāru, Šarlu Bertrānu, kā arī brāļus Kevinu un Timu Bozonus. Tomēr izlasē šosezon nav viens no ilggadējiem valstsvienības līderiem Stefans da Kosta, kā arī svarīgu aizsargu - Johana Ovitū, Floriana Šakiašvili un Tomā Tirī.

Savukārt pēdējā tikšanās ar francūžiem Latvijas izlasei bija pagājušā gada septembrī Rīgā, kad izšķirošajā mačā par ceļazīmi uz 2026.gada olimpiskajām spēlēm mājinieki uzvarēja pārliecinoši ar 5:2. No tā sastāva Francijas komandā palikuši 18 spēlētāji.

Latvijas izlasei šogad, vismaz pagaidām, jāiztiek bez NHL spēlētājiem. Pasaules spēcīgākajā līgā šosezon bija pat seši Latvijas hokejisti, tomēr izlasei savainojumu un personīgo apsvērumu dēļ atteikuši vārtsargs Elvis Merzļikins no Kolumbusas "Blue Jackets", kā arī uzbrucēji Zemgus Girgensons no Tampabejas "Lightning" un Teodors Bļugers no Vakūveras "Canucks".