Aicina palīdzēt sporta žurnālistam Dainim Āzenam cīņā pret vēzi

"Lielāko savas dzīves gadus esmu pavadījis bez lielām rūpēm. Sportoju, 39 gados sajutos vecs, 50 gados secināju, ka šo to arī vairs nevaru izdarīt. Pēdējie gadi ir pagājuši neziņā par nākotni. Iespējams, viss būtu bijis savādāk, ja būtu izdevies izvairīties no emocionāliem satricinājumiem un diagnoze tiktu noteikta laicīgāk. Iepriekšējā ārstēšana nav bijusi tik sekmīga, kā gribētos, un korī arī vairs nekad nedziedāšu. Slimība atstājusi sekas uz balsi. Tāpēc ir laiks sākt lietot lielkalibra ieročus, jo, lai arī kopumā jūtos labi, taču ārstiem nez kāpēc nepatīk daži skaitļi analīžu ailītēs. Uz jautājumu, kāpēc tā ir noticis, nav atbildes. Acīmredzot tā ir ierakstīts zvaigznēs. Ko tās sola nākotnē, nezinu, bet ceru, ka vēl ilgi kritīšu uz nerviem saviem līdzcilvēkiem. Daži ieraksti bibliogrāfijā ir atstāti, kādam palikšu atmiņā, naivi ceru, ka kādam arī no labās puses. Esmu noslēgts cilvēks, man ir grūti lūgt palīdzību, un labprāt no tā izvairītos, taču nav izvēles. Ārsti saka, ka zāles esot labas. Dārgas gan. Paldies Latvijas valstij, kas gadam ir piešķīrusi 30 000 eiro! Par miljonāru nekļūšu, bet bija vērts maksāt nodokļus. Iesaku arī jums. Tomēr vēl 12 520,08 eiro jeb 1043,34 eiro mēnesī ir jāapmaksā pašam," tā savu lūgumu pēc palīdzības izsaka Dainis.