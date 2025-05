Latvijas hokeja izlase IIHF "spēka rangā" saglabā astoto vietu

Latvijas izlase astotajā pozīcijā ierindota ar saukli "Too bad his name isn't Jusses Saros." [Žēl, ka viņu nesauc par Jūsesu Sarosu].

IIHF rangā pirmo vietu saglabājusi Kanādas izlase, kurai seko Zviedrija, bet uz trešo no ceturtās vietas pakāpusies Čehija. No piektās uz ceturto vietu pacēlusies Šveice, no septītās uz piekto vietu kāpumu veikusi Somija, ASV saglabājusi sesto vietu, bet no trešās pozīcijas uz septīto noslīdējusi Vācijas izlase. Tālāk seko Latvija, Dānija, Austrija un Slovākija. Pēdējās divas vietas atvēlētas bez uzvarām esošajām Francijas un Slovēnijas izlasēm.