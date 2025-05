Fiņķis gandrīz noskrien 42 kilometrus, bet apstājas pirms finiša, lai pievērstu uzmanību izglītības sistēmas problēmām

“Šis bija mans pirmais maratons. Es biju gatavs to noskriet līdz galam, bet izvēlējos apstāties, lai pievērstu uzmanību tam, ka, līdzīgi kā es, tūkstošiem skolēnu Latvijā nepārkāps savai finiša līnijai – absolvēšanai. Izglītības ceļš ir kā maratons – tas prasa laiku, izturību un neatlaidību, un pa ceļam nereti nākas pārvarēt šaubas, nogurumu un vēlmi padoties. Tieši tāpēc īpaši svarīgs ir atbalsts – no ģimenes, draugiem, skolotājiem vai vienkārši kāda, kurš pasaka, ka tu to vari,”