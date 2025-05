"VEF Rīga" nonāk uzvaras attālumā no kārtējā Latvijas čempiona titula

Uzvarētāju rindās 18 punktus guva komandas kapteinis Dairis Bertāns, realizējot piecus no deviņiem tālmetieniem. 17 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Isufs Sanons, realizējot četrus no deviņiem tālmetieniem, pa 14 punktiem guva Iļja Sidorovs un Māris Gulbis, realizējot attiecīgi četrus no sešiem un trīs no četriem trīspunktu metieniem, bet desmit punktus un 12 atlēkušās bumbas sakrāja Vjačeslavs Bobrovs.