Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Vītoliņam šoreiz jāatceras Hamāra

Iedomas par mūsu pārākumu radīja arī divas pārbaudes spēles šā treniņcikla sākumā. Ja jau mēs aprīļa sākumā bez daudziem līderiem Vīnē austriešus piesitām ar 3:2 (OT) un 4:1, tad tā nav nopietni ņemama komanda. Tas, ka Austrijai ierindā nebija ij ne puse no Stokholmas sastāva, nu kurš gan tādus sīkumus ņems galvā! Man patīk laiku pa laikam paķircināt mūsu slaveno vārtu sargātāju Artūru Irbi. Vai viņš atceras 1999. gada 8. maiju tepat netālu no Stokholmas – norvēģu Hamārā? Kurš gan no šodienas faniem atcerēsies 27 (!) gadus vecus notikumus? Toreiz Austrija uzvarēja Latviju ar 5:2, gan bez Irbes, bet aizsūtot mūs uz kvalifikācijas turnīru Šefīldā...