Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Katra sērija kādreiz beidzas...

Latvijas "Tonybet" futbola virslīgā tuvojas ekvators – proti, pavisam drīz tiks aizvadīta puse no spēlēm. Trīs no četrām komandām pārtrauca savas sērijas – veiksmīga vai neveiksmīga, bet katra spēļu sērija agri vai vēl beidzas... Abi līderi turpina attālināties vai vismaz neļauj sev pietuvoties. Otrā grupa pirms izlašu pauzes ir vietas no 3. līdz 6. vietai un trešā – no 7. līdz 10. vietai. Vai šāds sadalījums arī paliks?