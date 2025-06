Madona augustā uzņems pasaules čempionāta posmu blakusvāģiem

"Šāda mēroga pasākums apliecina, ka Madona spēj uzņemt pasaules klases motosporta sacensības. "Smeceres sila" infrastruktūra un mūsu organizatoru komanda visos gadalaikos apliecinājusi spēju regulāri uzņemt Eiropas un pasaules klases sacensības. Redzam arī to, ka tam ir izšķiroša nozīme reģiona tūrisma un viesmīlības sektora attīstībā, ap pasākumu kalendāru, novadam piesaistot gan ārvalstu, gan pašmāju viesus. Turklāt attiecībā uz šo pasākumu ir ambīcija to organizēt arī uz priekšu nākotnē, ne tikai šogad, jo redzam, ka pasākumu organizēšana paver iespējas arī infrastruktūras attīstībai, kas palīdz vietējo sportistu izaugsmē," uzsver Agris Lungevičs, Madonas novada domes priekšsēdētājs un Latvijas Motosporta federācijas viceprezidents.

Sestdienas vakarā sacensību adrenalīnu papildinās arī muzikāls piedzīvojums - plkst. 19.00 motokrosa atklāšana ar lietuviešu indie rokgrupu "Colors of Bubbles", kam plkst. 21.00 sekos superhitu klubu klasika dīdžeja [EX] da Bass un čellistes Ernas Daugavietes izpildījumā. Detalizēta informācija sekos. Biļetes no šodienas pieejamas "Biļešu paradīzes" mājaslapā.