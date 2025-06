Runā Kreipāns: "Riga FC" starpfinišā - no "mīnus 3" uz "plus 5"

Labāko vārtu guvēju sarakstā pēc pirmā riņķa līderis ar 14 vārtiem ir Darko Lemajičs no RFS, ar 9 vārtiem seko Režinaldu Ramiress no "Riga FC", pa 8 vārtiem guvuši jau minētais Pūlis (rezultatīvākais starp pašmāju futbolistiem) un Kemelo Ngenā no FK "Auda", pa 7 vārtiem – Džibrils Gejs no FK "Liepāja" un Bartlemī Diedjū no BFC "Daugavpils".