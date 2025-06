Par titulu, par "bronzu", par vietu Eiropas kausos, par palikšanu virslīgā

FK "Tukums 2000" pirmo reizi uzvarēja Daugavpilī – 2:1. Mājinieki savus vārtus guva tikai kompensācijas laika otrajā minūtē un izglābties no zaudējuma vairs nebija iespēju. BFC "Daugavpils" otrajā puslaikā bija liels pārsvars, bet… Desmit pēdējās spēlēs daugavpilieši ir guvuši tikai vienu uzvaru un komandas sniegums pirms debijas Eiropas kausu izcīņā nevar nesatraukt. Daugavpils komandai bija mērķis iegūt 9 punktus trijās pirmajās spēlēs pēc izlašu pauzes, lai atgrieztos 4. vietā vai vismaz būtu tajā vēl ar kādu kopā, taču pagaidām ir iegūts tikai viens punkts no sešiem. Savukārt Tukuma komanda līdz ar šo uzvaru pameta pēdējo vietu turnīra tabulā. Savus 9. vārtus čempionātā guva Ingars Pūlis.

FK "Grobiņa" pirmo reizi uzvarēja Jelgavā un guva šosezon pirmo uzvaru viesos – 1:0. Grobiņas komanda jau pirmajā puslaikā varēja gūt vārtus, arī spēlē kopumā viesiem bija vairāk reālu iespēju izcelties, tā ka galaiznākums ir likumsakarīgs. Jelgavnieki tikai vienreiz trāpīja vārtos… Mājiniekiem savainojumu dēļ bija ierobežotas līdzvērtīgu jeb spēli pastiprinošu maiņu iespējas. Viesiem gan arī bija tikai četri (no 15) sitieni vārtos, taču šoreiz ar to pietika – 82. minūtē meistarīgi vārtus guva Jānis Krautmanis. Grobiņas komanda pārtrauca triju zaudējumu sēriju un tagad tikai par 4 punktiem atpaliek no 6. vietas (no Daugavpils komandas). Jelgavas komandai ir tikai viena uzvara pēdējās 6 spēlēs un nākamais mačs – ar RFS savā laukumā. Runā, ka Jelgavas komandā gaidāmas pārmaiņas sastāvā un arī papildinājums no Čehijas…