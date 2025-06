"Slam dunk" meistari no četriem kontinentiem lidos Grīziņkalnā

"Es ceru, ka "Kings Of Air" mums visiem ļaus sajusties kā daļai no kaut kā liela. Sacensību dalībniekiem sociālajos tīklos seko aptuveni tikpat daudz fanu, cik Rīgā iedzīvotāju, – "Kings Of Air" būs lieliska iespēja prezentēt Latviju, mūsu zemi un kultūru. Ja dankeri tiešā nozīmē lidos, tad gribētu, lai skatītāji – gan lieli, gan mazi – var pacelties kopā ar viņiem un piedzīvot fantastiskas emocijas un pēc tam turpināt sasniegt lielus mērķus arī savās dzīvēs. Šo visu mēs nevaram paveikt vieni, tāpēc liels paldies visiem atbalstītājiem, ka Grīziņkalns var būt tik īpaša un svarīga vieta," saka "Ghetto Games" līderis un "Kings Of Air" vadītājs Raimonds Elbakjans.