Seska ekipāža startēs Akropoles rallijā

Pusotru kilometru garais ātrumposms Atēnās sāksies plkst.18.05. Piektdien ātrumposmi sāksies no plkst.7.28, sestdien - no plkst.8.22, bet svētdien - no plkst.8.03. Sacensības tiešraidē translēs televīzijas kanāls "Go3 Sport 1".