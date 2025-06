Rodions Kurucs pērn OS kvalifikāciju aizvadīja ar nopietnu traumu

"Pasaules kausā pret Franciju, Spāniju, arī Brazīliju tik liela spiediena nebija. Vai tad kāds būtu pārmetis, ja mēs tur šos pretiniekus neuzvarētu? Tāpat olimpiskajā kvalifikācijā mazliet varēja just to, ka ir iespēja sasniegt kaut ko nebijušu. Ļoti gribējām to izdarīt. Kaut vai Daira (Bertāna) un Jankas (Jāņa Strēlnieka) dēļ, jo zinājām, ko tas nozīmē viņiem. Man vēl būs iespēja šo sapni piepildīt, bet viņi to tiešām bija pelnījuši par gadiem, kurus atdevuši Latvijas basketbolam," atklāja Kurucs.