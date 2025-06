Sesks/Francis ieņem astoto vietu Akropoles rallija pirmajā ātrumposmā

Latvieši pusotru kilometru garajā ātrumposmā Atēnās bija ātrākie no "M-Sport Ford" braucējiem, finišējot vienā minūtē un 20,3 sekundēs, kas bija 2,2 sekundes lēnāk par labākos laikus uzrādījušajiem francūzi Sebastjēnu Ožjē ("Toyota Gazoo") un igauni Otu Tenaku ("Hyundai Shell Mobis").

Piektdien ātrumposmi sāksies no plkst.7.28, sestdien - no plkst.8.22, bet svētdien - no plkst.8.03. Sacensības tiešraidē translēs televīzijas kanāls "Go3 Sport 1".