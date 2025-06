NHLPA un NHL ir tuvu jaunam kolektīvajam līgumam

Plānots palielināt regulārā čempionāta spēļu skaitu no 82 līdz 84 mačiem, lai katra komanda vismaz vienu reizi ar katru spēlētu savā laukumā un izbraukumā, bet ar savas divīzijas komandām aizvadītu pa četriem mačiem. Līdz ar spēļu skaita palielināšanu, tiktu samazināts pārbaudes maču pirms sezonas skaits no līdzšinējām sešām - astoņām spēlēm līdz četriem mačiem.

"Play off" spēlējošo hokejistu algu iekļaušana kopējā budžetā liegtu klubiem izmantot opciju, ka regulārā čēmpionāta laikā ilgstoši traumas ārstējušos hokejistu algas netiek pakļautas algu griestiem un komandas var viņu algu apmērā piesaistīt citus spēlētājus. Tādi piemēri ir Patriks Keins no Čikāgas "Black Hawks" 2015.gadā, Ņikita Kučerovs no Tampabejas "Lightning" 2021.gadā un vairākkārt Marks Stouns no Vegasas "Golden Knights".