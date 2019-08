Voins: Bija aktīvas diskusijas, pēc kurām valde lēma par labu Štelmaheram

Voins arī neslēpa, ka viens no iemesliem, kāpēc Štelmahers tika pieņemts trenera amatā, bija tas, ka viņš ir vietējais un gana labi pazīst Latvijas izlases spēlētājus.

"Viens no iemesliem šādai izvēlei bija Štelmahera atpazīstamība Latvijā, tāpat viņš pazīst vairākus izlases spēlētājus," piebilda LBS prezidents.

LBS valdes sēdē, kurā tika pieņemts lēmums par Štelmahera iecelšanu amatā, nepiedalījās tikai viens loceklis. "Sēdē piedalījās četri no pieciem valdes locekļiem. Balsojuma rezultāts bija trīs pret vienu, tomēr arī šī viena balss nebija par turku speciālistu, bet gan vēlme turpināt meklēt potenciālos kandidātus," par notikušo balsojumu teica Voins.

"Lēmums turpināt meklēšanu atbalstu neguva, līdz ar to tika nobalsots trīs pret vienu, un tagad atliek gatavot trenera līgumu. Artūram [Štālbergam] vēl atlicis vienoties par iespējamajiem trenera asistentiem, kā arī par tehnisko un medicīnisko personālu un fiziskās sagatavotības treneri."

"Artūrs šajā sakarā konceptuālu atbalstu jau ir panācis no tiem cilvēkiem, kuri ir gatavi turpināt darbu izlasē. Tā ka lielā mērā viss atkarīgs no viņiem, jo procesā iesaistās visi, lai uz izlases spēlēm mēs varētu savākt konkurētspējīgu sastāvu. Jo, kā zināms, ne visiem spēlētājiem ir iespējas piedalīties šajos logos, lai aizstāvētu Latvijas izlases krāsas. Novēlam veiksmi mums un trenerim, bet iepriekš izskanēja doma, ka mēs no viņa gaidām nedaudz vairāk nekā labus rezultātus," par jauno treneri stāstīja Voins, kurš nešaubījās, ka gūti pieņemtais lēmums nākotnē atmaksāsies un sportiskie rezultāti nekur nepaliks.