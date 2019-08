Seši LFF Valdes locekļi aicina Gorkšu atkāpties no amata

Kas attiecas uz finansējumu no starptautiskajām organizācijām, šogad plānotie ieņēmumi no FIFA ir 2,13 miljoni eiro, no kuriem 1,24 miljoni eiro ir jau apstiprināti. Tas jau ir vairāk salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kad no FIFA tika saņemts 0,72 miljoni eiro. Tiek gaidīts lēmums par iesniegtajām talantu un citām programmām 0,89 miljonu eiro apmērā.