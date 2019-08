Mārcis Ošs: Grūtības karjerā mani iemācījušas nepadoties

"Kad ierados Šveicē, pirmie mēneši bija īpaši smagi. Pārcēlos no Latvijas čempionāta uz līgu, kur līmenis ir krietni augstāks. Laikam ejot, pieradu un kļuva vieglāk. Šeit jūtos labi, turklāt esmu no tiem futbolistiem, kurš pie pirmās iespējas neskrien uz citu klubu. Man patīk Neišatelē. Pret mani labi izturas un vēlos atdarīt par to. Jūtos kā mājās, bet šeit esmu, lai strādātu," klubs citē Oša teikto.