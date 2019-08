Gulbis un Marcinkēviča centīsies iekļūt "US Open" pamatturnīrā

Gulbis aizvada neveiksmīgu sezonu, jo viņš 31 vienspēļu mačā izcīnījis tikai septiņas uzvaras, turklāt viņam bija septiņu zaudējumu sērija un vēl vienā no pēdējiem mačiem viņš izstājās.

Gulbis "US Open" spēlēs jau 12 reizi, bet vislabāk veicies pirmajā gadā (2017), kad izdevās aizspēlēties līdz astotdaļfinālam. Zīmīgi, ka šī būs tikai otrā reize, kad latvietis sacensības sāks no kvalifikācijas turnīra. Savukārt viņa pretiniekam šī būs debija "US Open" turnīrā.